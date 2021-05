Bundeswehr fliegt Sauerstoff-Produktionsanlage nach Indien

Berlin (Reuters) - Ein Militärtransporter der Luftwaffe mit Teilen einer mobilen Sauerstoff-Produktionsanlage an Bord ist am Mittwochmorgen vom niedersächsischen Wunstorf in Richtung Indien gestartet, wo das Gerät bei der Bewältigung der Corona-Krise helfen soll.

Die in mehreren Containern verpackte Anlage reichert Außenluft, die nur zu gut 20 Prozent aus Sauerstoff besteht, auf die etwa 93 Prozent Sauerstoffgehalt an, die für die medizinische Nutzung nötig sind. Anschließend wird das Gas unter hohem Druck komprimiert und in Sauerstoffflaschen abgefüllt.

Ein zweiter A400M mit den übrigen Containern der Anlage an Bord soll am Donnerstag in Richtung Indien starten. Weil die Maschinen die Strecke nach Neu-Delhi mit der schweren Beladung nicht im Direktflug bewältigen, werden sie jeweils in Abu Dhabi über Nacht zwischenlanden. Am Samstag hatte die Luftwaffe bereits 120 Beatmungsgeräte nach Indien gebracht. Mit an Bord waren 13 Bundeswehr-Sanitäter, die beim Aufbau der Sauerstoff-Produktionsanlage helfen und die Mitarbeiter des Indischen Roten Kreuzes in deren Betrieb einweisen sollen.

Indien kämpft mit einem drastischen Anstieg der Corona-Fälle und verzeichnete vergangene Woche erstmals mehr als 400.000 neue an einem Tag. Mehr als 200.000 Menschen starben in dem Land, die positiv auf das Virus getestet wurden. In Krankenhäusern vor Ort fehlen Betten und Sauerstoff.