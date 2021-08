Bundeswehr wartet auf Grünes Licht der USA für Luftbrücke nach Kabul

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr will am Dienstag die Evakuierungsflüge nach Afghanistan starten.

"Die zweite Maschine wartet gerade auf die Freigabe der Amerikaner, dass sie nach Kabul aufbrechen kann, damit wir mit den Evakuierungen beginnen können", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD. Man hoffe, in den nächsten Tagen eine Luftbrücke aufbauen zu können. Jetzt müssten die "Schleusen" am Flughafen so aufgebaut werden, dass die Menschen rausgeholt werden könnten. "Der Auftrag der Bundeswehr ist klar: so lange es irgendwie geht, soviele wie möglich rausholen."

Am Montagabend war eine erste Bundeswehrmaschine in Kabul gelandet, allerdings mit nur sieben Passagieren an Bord wieder gestartet. Kramp-Karrenbauer rechtfertigte die geringe Zahl mit der durch die Menschenmengen sehr unübersichtlichen Situation am Flughafen. "Wir haben es gestern geschafft, in einer wirklich halsbrecherischen Landung, unsere Maschine zu Boden zu bringen", sagte die CDU-Politikerin. Es seien vor allem Soldaten zum Flughafen gebracht worden, die diesen absichern sollten. "Das war gestern der Hauptauftrag und wir hatten nur wirklich wenig Zeit." Deswegen seien nur wenige Menschen an Bord genommen worden.

Mit Blick auf die chaotischen Zustände und die Probleme bei der Evakuierung sagte Kramp-Karrenbauer, man sei am Freitag von der Dynamik der Ereignisse überrascht worden. Ein Großteil der Ortskräfte der Bundeswehr sei schon in Deutschland mit ihren Familien. Das andere Ortskräfte, die für deutsche Organisationen gearbeitet hätten, noch in Afghanistan seien, liege auch daran, dass sie zum Teil bis letzte Woche noch gearbeitet hätten.