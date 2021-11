Bundesweite Corona-Inzidenz erstmals über 200

Berlin (Reuters) - Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Ansteckungen ist erstmals über die Schwelle von 200 gestiegen.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag eine Inzidenz von 201,1 und damit einen so hohen Wert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Vortag lag der Wert bei 191,5, vor einer Woche bei 154,8. Den bisherigen Höchstwert gab es am 22. Dezember des vergangenen Jahres mit 197,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das RKI verzeichnete zudem 15.513 Neuinfektionen. Das sind 5855 mehr als am Montag vor einer Woche. 33 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 96.558. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,78 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Bei den Bundesländern gibt es bei den Inzidenzen weiter große Unterschiede. Den niedrigsten Wert weisen Schleswig-Holstein mit 75,5 und Bremen mit 88,8 aus. Es sind die einzigen Bundesländer mit einer Inzidenz unter 100. Die höchste Inzidenz weisen Sachsen mit 491,3, Thüringen mit 427,5 und Bayern mit 316,2 auf.