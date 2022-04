Bundesweites Kompetenzzentrum für Wärmewende startet

HALLE/BERLIN (dpa-AFX) - Städte und Gemeinden in Deutschland sollen künftig gebündelte Informationen und Hilfsangebote auf ihrem Weg im Rahmen der Energiewende bekommen. Das hat sich das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) zur Aufgabe gemacht. Es startet am Donnerstag (11.00 Uhr) mit einer Präsentation in Halle, wie das Bundeswirtschaftsministerium und Sachsen-Anhalts Energieministerium mitteilten. Die Wärmewende gilt als zentraler Teil der Energiewende.

Hintergrund ist den Angaben zufolge, dass ein Großteil der Energie in Deutschland zum Heizen und Kühlen von Gebäuden sowie für Warmwasser eingesetzt wird. Fast 70 Prozent der Wärme werde dabei noch mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Dazu gehören Kohle und importiertes Gas. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragt, das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende in Halle aufzubauen. Es befinde sich indes noch in der Aufbauphase als künftig bundesweite Plattform für die kommunale Wärmeplanung./pb/DP/stw