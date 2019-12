Burberry veröffentlicht Zwischenbericht zum Aktienrückkauf

Die britische Burberry Group plc (ISIN: GB0031743007) teilte am Freitag mit, dass am 19. Dezember 2019 147.093 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2154,87 Pence (ca. 25,30 Euro) an der London Stock Exchange erworben wurden. Insgesamt befinden sich aktuell 4.162.492 Aktien im Eigenbestand.

Burberry kündigte am 16. Mai 2019 ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 150 Mio. Pfund an. Der Rückkauf startete am 9. September 2019 und soll spätestens am 23. März 2020 abgeschlossen sein. Der Luxusartikelhersteller steigerte im ersten Halbjahr 2019 (28. September 2019) den Umsatz um 5 Prozent auf 1,28 Mrd. Pfund, wie bereits Mitte November berichtet wurde. Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug das Plus 3 Prozent. Burberry verzeichnete einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um 14 Prozent auf 203 Mio. britische Pfund (GBP). Bei konstanten Wechselkursen ergab sich ein Minus von 4 Prozent. Burberry wurde 1856 von Thomas Burberry gegründet und hat seinen Firmensitz in London. Zum Stand Ende September 2019 betrieb Burberry 423 Ladengeschäfte. Redaktion MyDividends.de