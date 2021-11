Burberry wird eine Zwischendividende ausschütten

Die britische Burberry Group plc (ISIN: GB0031743007) nimmt die Zahlung einer Zwischendividende wieder auf. Am 28. Januar 2022 wird eine Zwischendividende in Höhe von 11,6 Pence (ca. 13,6 Eurocent) ausgeschüttet. Ex-Dividenden Tag ist der 16. Dezember 2021. In diesem Jahr wurde keine Zwischendividende für das letzte Geschäftsjahr bezahlt. Im August 2021 wurde eine Schlussdividende in Höhe von 42,5 Pence für das Geschäftsjahr 2021 (27. März 2021) bezahlt.

Der Umsatz kletterte im Halbjahr zum 25. September 2021 um 38 Prozent auf 1,21 Mrd. Pfund. Auf Basis konstanter Kurse war dies ein Zuwachs um 45 Prozent. Der operative Gewinn stieg auf 207 Mio. Pfund (Vorjahr: 88 Mio. Pfund). Auf bereinigter Basis lag der operative Gewinn bei 196 Mio. Pfund (Vorjahr: 51 Mio. Pfund).

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 145 Mio. Pfund nach 48 Mio. Pfund im Vorjahr. Burberry wurde 1856 von Thomas Burberry gegründet und hat seinen Firmensitz in London. Zum Stand Ende 25. September 2021 betrieb Burberry 419 Ladengeschäfte.

Redaktion MyDividends.de