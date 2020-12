Bureau van Dijk erneut für beste Unternehmensdatenlösung ausgezeichnet

Bureau van Dijk, ein Unternehmen von Moody’s Analytics, wurde zum dritten Mal in Folge bei den Data Management Insight Awards für die beste Unternehmensdatenlösung ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201217005266/de/

Wir haben diese Auszeichnung erneut für die Unternehmensdatenlösung Orbis von Bureau van Dijk erhalten. Orbis enthält Informationen zu Unternehmen in allen Ländern. Insgesamt wird der Datenbestand demnächst 400 Millionen Einzelgesellschaften übersteigen. Darüber hinaus ermöglicht Orbis es den Kunden, ein immer breiteres Spektrum an Unternehmen zu untersuchen – mit Finanzdaten, Informationen zu Fusionen und Übernahmen, negativen Medienberichten und vielem mehr. Außerdem ist ersichtlich, wie verschiedene Unternehmen miteinander verbunden sind.

2021 werden bei Orbis die Daten von zwei kürzlich von Moody's übernommenen Unternehmen integriert: RDC und Acquire Media. Durch mehr Informationen über negative Medienberichte und risikobehaftete Vorfälle sowie durch mehr Nachrichten und Warnmeldungen in Orbis werden die Überprüfung von Kandidaten durch Dritte sowie deren Onboarding beschleunigt und erweitert. Zusätzliche Vorteile für die Kunden bietet die Tatsache, dass die in Orbis bereitgestellten Daten jetzt auch Kreditrisikobewertungen enthalten, welche auf Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld reagieren.

„Unsere Kunden dabei zu unterstützen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, ist angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit zu einer noch dringlicheren Aufgabe geworden“, so Matt McDonald, Geschäftsführer von Bureau van Dijk. „Wir fühlen uns geehrt, unsere Kunden in diesem schwierigen Umfeld zu unterstützen. Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge gewonnen haben. Dies stärkt die Position von Orbis als führende Unternehmensdatenbank.“

Hier erhalten Sie weitere Informationen über die Data Management Insight Awards.

Diese Auszeichnung für das Bureau van Dijk steigert das branchenweite Renommee von Moody’s Analytics.

