Burgiss und Caissa schließen Fusion ab

Die Burgiss Group, LLC („Burgiss“), ein Daten- und Analytikanbieter für die Privatkapitalbranche aus Hoboken in New Jersey, gab heute den Abschluss seiner Fusion mit Caissa, LLC („Caissa“), einem führenden Anbieter einer Multi-Asset-Class-Analyseplattform, bekannt. Der Zusammenschluss wurde am 13. September 2021 verkündet.

Das Unternehmen beschäftigt zusammen über 450 Mitarbeiter weltweit und ist bestens gerüstet, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sich institutionelle Investoren bei der Verwaltung der Vermögensallokation und Liquidität sowie bei der Beurteilung von Exposition, Performance und Risiko konfrontiert sehen, während es sich gleichzeitig mit Compliance-, ESG- und Klimafragen befasst.

„Wir feiern diesen Meilenstein, an dem wir unsere Kräfte mit denen von Caissa bündeln und unseren Kunden die besten Lösungen aus Daten, Technologie und Analytik anbieten“, sagte James Kocis, Gründer und CEO von Burgiss.

„Als zusammengeführtes Unternehmen sind wir für die aufregenden Chancen, die vor uns liegen, gut aufgestellt. Wir freuen uns auf unser gemeinsames Team, das Innovationen im Daten- und Toolbereich vorantreiben wird, um bei Investitionsentscheidungen zu unterstützen“, sagte David Hsu, Mitbegründer von Caissa.

Über Burgiss

Burgiss ist ein weltweit agierender Anbieter von Tools zur Unterstützung von Anlageentscheidungen für Privatkapital. Gemeinsam mit unserem fundierten Know-how in der Performance- und Risikomessung unterstützen unsere Analyseplattform und Daten von Forschungsqualität Anlageteams beim Treffen besserer Investitionsentscheidungen. Wir betreuen über 1.000 Unternehmen in 36 Ländern und unsere Daten erfassen Privatkapital in Höhe von über 8 Billionen US-Dollar.

Über Caissa

Caissa ist der führende Anbieter von Portfolioanalyse-Software für Schenkungen, Stiftungen, Family Offices, Pensionsfonds und ausgelagerte CIOs. Caissa wurde 2010 gegründet und sein Team strebt danach, technologische Lösungen für institutionelle Investoren voranzutreiben. Der Kundenstamm von Caissa setzt sich aus Vermögenseigentümern mit einem verwalteten Vermögen von über 1,7 Billionen US-Dollar zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.caissallc.com.

