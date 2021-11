Buschmann (FDP) - Koalitionsverhandlungen gehen voran

Berlin (Reuters) - Der FDP-Spitzenpolitiker Marco Buschmann sieht die Koalitionäre in spe auf Kurs, schließt aber eine Verlängerung der Beratungen in den Arbeitsgruppen nicht aus.

"Wenn man sich einen Zeitplan gibt, dann muss man auch die Zuversicht haben, dass man den erreicht", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion am Montag in Berlin. Am Mittwoch, 18.00 Uhr (MEZ), sollen die 22 Arbeitsgruppen von FDP, Grünen und SPD ihre Arbeit abgeschlossen haben. "Mein Eindruck ist schon, dass hart in der Sache, aber doch sehr ergebnisorientiert verhandelt wird", sagte Buschmann. Er fügte hinzu: "Und wenn's dann länger dauert, dauerts länger, das finde ich persönlich jetzt auch keinen Beinbruch." Er habe aber "im Moment überhaupt nicht den Eindruck, dass es dort nicht vorangehen würde".