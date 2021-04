Busse und Bahnen halbieren Fahrgastzahl im Corona-Jahr 2020

Berlin (Reuters) - Wegen der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Fahrgäste im Linienfernverkehr mit Bussen und Bahnen im vergangenen Jahr nahezu halbiert.

Das Fahrgastaufkommen sei mit 88 Millionen Personen um 49 Prozent geringer ausgefallen als 2019, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Eisenbahn-Fernverkehr reisten 82 Millionen Fahrgäste und damit 46 Prozent weniger Menschen. Bei Fernbussen gab es sogar einen Einbruch um 71 Prozent auf 6,1 Millionen. Wegen der Ansteckungsgefahr mieden viele Menschen Bahnen und Busse. Geschlossene Geschäfte und Homeoffice trugen ebenfalls dazu bei.

Im Nahverkehr, der fast 99 Prozent am Linienverkehr ausmacht, ging das Aufkommen um rund ein Drittel zurück. So waren im Eisenbahn-Nahverkehr einschließlich S-Bahnen 1,7 Milliarden Passagiere unterwegs - rund 39 Prozent weniger als 2019. Mit Straßenbahnen fuhren 2,9 Milliarden Fahrgäste, was einem Minus von 31 Prozent gleichkommt.

Möglicherweise sind die Rückgänge noch kräftiger ausgefallen als in dieser Statistik ersichtlich. Ein Grund: Im Nahverkehr besitzen viele Fahrgäste Zeitkarten. "Diese Tickets wurden aber vermutlich aufgrund der Pandemie vergleichsweise selten genutzt", so das Statistikamt.