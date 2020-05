Buy-and-Hold investieren in ETFs à la Warren Buffett: Hat sich jetzt das Chance-Risiko-Verhältnis etwa verändert?

Warren Buffett gilt als richtungsweisender Kompass für viele Investoren. Insbesondere in der Korrektur und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten achten viele auf seine Äußerungen und vor allem auch Taten. Das ist ein Gradmesser, ob ein idealer Zeitpunkt für das Investieren gekommen ist. Oder eben nicht.

Aber auch für ETF-Investoren? Ja, natürlich! Seine Einschätzungen zu den Entwicklungen der Märkte findet auch hier natürlich Anklang. Insbesondere seine aktuelle Vorsicht und das zögerliche Investieren sowie das Halten von Cash können dabei eine Warnung sein.

Aber hat sich durch Warren Buffetts jetzige Handlungen etwas am Chance-Risiko-Verhältnis für passive Investoren verändert? Lass uns das im Folgenden einmal etwas näher aus einem Foolishen Blickwinkel heraus evaluieren.

Kurz- und mittelfristig: Ja, vielleicht…

Dabei sollten wir jetzt womöglich etwas differenzierter vorgehen. Denn kurz- und mittelfristig könnte der zögerliche Ansatz von Warren Buffett und seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway vielleicht wirklich für ein verändertes Chance-Risiko-Profil der breiten Märkte stehen. Eigentlich ist eine Korrektur oder sogar ein ausgewachsener Crash das ideale Marktumfeld, in dem das Orakel von Omaha gerne investiert.

Doch warum zögert der Starinvestor? Wir können natürlich bloß spekulieren. Meine Vermutung ist jedenfalls, dass das Coronavirus die Märkte weiterhin in den Augen Buffetts im Griff halten wird. Auch mit der Angst in der Crashphase hatte es bislang nicht viel auf sich. Und das Orakel von Omaha liebt es im Endeffekt, gierig zu werden, wenn die Angst am Höhepunkt ist.

Durch die weiteren Auswirkungen des Coronavirus und eine Rezession werden die Umsätze und Gewinne vieler Unternehmen vermutlich zurückgehen. Gleichzeitig haben sich die weltweiten Börsen jedoch wieder erholt. Das bedeutet: Teurere Bewertungen bei steigenden Kursen. Ein vielleicht toxischer Mix, der für weitere Volatilität stehen könnte.

Insbesondere kurz- und mittelfristig sollten ETF-Investoren daher womöglich ebenfalls auf der Hut sein. Es existieren natürlich einige Unternehmen, die weiterhin solide performen. Aber auch viele, deren Bewertung jetzt teurer wird. Dass Warren Buffett noch nicht investiert hat, kann ein mahnendes Zeichen sein.

Und Foolish langfristig? Eigentlich nicht!

Bei einem differenzierteren Blick fällt allerdings auch auf, dass Warren Buffett langfristig, das heißt über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, weiterhin optimistisch für die Börsen ist. Auch auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway hat das Orakel einerseits die Stärke der ETFs betont. Sowie andererseits gesagt, dass es ein Fehler sei, gegen die US-Wirtschaft zu wetten.

Heißt übersetzt: Wer idealerweise über Jahrzehnte hinweg investiert und auf einen breiten, diversifizierten Ansatz setzt, der wird langfristig eine Rendite einfahren können. Eine grundsätzlich gültige Perspektive, die auch historisch gesehen bewiesen erscheint.

Insbesondere für ETF-Investoren, die auf Sparpläne setzen und dabei für einen weit entfernten Ruhestand ansparen, dürfte sich entsprechend wenig verändern. Man wird auch weiterhin vom Cost-Average-Effekt profitieren können. Sowie langfristig eine Rendite einfahren können, zumindest wenn es nach Warren Buffett geht. Wobei man sich anhand der bisherigen Handlungen von Warren Buffett womöglich auf weitere Volatilität einstellen sollte.

Ein Fazit für die Ewigkeit: Langfristig ändert sich nix!

Dass Warren Buffett jetzt vorsichtig agiert, kann daher ein Zeichen der Besorgnis sein. Für ETF-Investoren gilt jedoch jetzt wie vermutlich in alle Ewigkeit: Wer auf den breiten Markt setzt, der wird über Jahrzehnte hinweg eine hervorragende Chance auf eine Rendite und ein Wachstum beim Vermögensaufbau haben. Und genau das ist der Foolishe Blickwinkel, den man hierbei einnehmen sollte.

