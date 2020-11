Buzzfeed übernimmt 'Huffpost' von Verizon

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Buzzfeed übernimmt die Online-Zeitung "Huffpost" vom Telekomriesen Verizon . Eine entsprechende Vereinbarung gaben die US-Unternehmen am Donnerstag in New York bekannt, ohne finanzielle Details zu nennen. Im Rahmen des Deals wird Verizon eine Minderheitsbeteiligung an Buzzfeed erhalten.

Beide Konzerne wollen zudem künftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bei Online-Inhalten und Werbung zusammenarbeiten. Die Kooperation ist für Buzzfeed-Chef Jonah Peretti eine Art Wiedervereinigung - er hatte "Huffpost" einst mitgegründet.

Das 2005 als "Huffington Post" gestartete und nach der Mitbegründerin und langjährigen Chefredakteurin Arianna Huffington benannte Portal hatte seine deutsche Ausgabe Ende März 2019 eingestellt. Buzzfeed hatte sein Deutschlandgeschäft im April 2020 öffentlich zum Verkauf gestellt und im August an die Verlagsgruppe Ippen abgegeben./hbr/DP/he