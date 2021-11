BVB: Champions-League-Aus sorgt für Frust auch an der Börse – Aktie taucht ab

Eine deutliche Niederlage des Fussballvereins Borussia Dortmund hat auch an der Börse für Enttäuschung gesorgt. Die Aktien des börsennotierten Bundesligavereins sind im heutigen Handel eingebrochen.

Die Aktien des BVB rutschten am Morgen nach der Niederlage in Lissabon auf bis zu 4,27 Euro ab, bevor sie sich auf dem tiefsten Niveau seit einem Jahr fingen. Zuletzt büßten sie noch 2,4 Prozent auf 4,39 Euro ein.

Nach dem 1:3 gegen Sporting ist der lukrative und fest eingeplante Einzug in die nächste Runde der Königsklasse nicht mehr möglich. Nun bleibt dem BVB neben Bundesliga und Pokal nur noch die eher unbeliebte Euro League zum Geld verdienen. Dabei belastet im Zuge der vierten Pandemie-Welle ohnehin, dass wieder „Geisterspiele“ drohen.

Die deutlichen Fehler in der Abwehr im Spiel gegen Lissabon verstärken die Sorgen um die verbleibenden Titelkämpfe, da verletzungsbedingte Ausfälle sowohl in der Defensive als auch in der Offensive um Topstürmer Erling Haaland Zweifel wecken, ob der BVB in dieser Saison noch zu greifbaren Erfolgen kommen kann. Ein Verbleib des Topstürmers über diese Saison hinaus wird zudem immer unwahrscheinlicher.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: taranchic / shutterstock.com

