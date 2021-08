BVB: Die Ernüchterung ist da! – Für Fans und Aktionäre! – Aktie am SDAX-Ende

Da ist sie wieder die launige Borussia. Nach dem famosen Start in die neue Bundesliga Saison mit einem 5 zu 2 Sieg über Frankfurt ist der BVB nach zwei Niederlagen in Folge wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Erst gab es beim Supercup eine 3 zu 1 Niederlage gegen die Bayern und am Samstag war für den BVB auch im Breisgau nichts zu holen. Mit 2 zu 1 setzte sich Freiburg gegen die Dortmunder durch und weckte damit unschöne Erinnerungen an die vergangene Saison. Da wusste die schwarz-gelben lange Zeit nicht zu überzeugen und schafften erst mit einem starken Schlussspurt die Qualifikation für die Champions-League. Aus dem Meisterschaftsrennen hatten sich die Dortmunder vergangene Saison allerdings sehr früh verabschiedet.

Legt Dortmund personell noch einmal nach?

Gerade auf den Außenbahnen hat der BVB in den letzten Spielen nicht überzeugt. Während Passlack gegen die Bayern nicht überzeugte, wurde Nico Schulz in Freiburg nach nur 38 Minuten von Trainer Marco Rose ausgewechselt. Der scheidende Sportdirektor Michael Zorc schließt daher Neuverpflichtungen nicht aus. „Wir bewerten die Situation immer wieder aufs Neue und schauen uns um. (Geschäftsführer) Aki Watzke hat klar gesagt, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen nichts machen, wenn uns nicht noch ein Spieler verlässt. Aber natürlich schauen wir uns um. Wir haben noch ein paar Tage Zeit“, sagte Zorc am Sonntag bei Sport1.

Von Platz 3 auf 7

Nach zwei Spieltagen ist die Tabelle sicherlich noch nicht sehr Aussagekräftig. Allerdings werden beim BVB wieder schlechte Erinnerungen an die vergangene Saison wach. Da lagen Licht und Schatten sehr eng beisammen. Auch der neue Trainer Marco Rose scheint diese Wechselhaftigkeit der Mannschaft noch nicht in den Griff bekommen zu haben. Aus dem Titelrennen hat sich Dortmund mit der Niederlage sicherlich noch nicht verabschiedet, trotzdem dämpft die Niederlage im Breisgau die Fantasie auf bessere Zeiten.

Aktie am SDax-Ende

Die BVB-Papiere leben von den sportlichen Aussichten der Mannschaft. Kann sie im Titelrennen eine entscheidende Rolle spielen, dann steigt die Aktie auch. Trüben sich die Chancen auf den Titel ein, dann trübt sich auch das Chartbild ein. Mit dem heutigen Rücksetzer von über 3 Prozent ist die Aktie charttechnisch unter die Unterstützung von 6 Euro abgetaucht.

Chart BVB-Aktie drei Jahre

Bild kann sich schon am Freitag wieder ändern

Sollte der BVB am 3. Spieltag wieder mit einer überzeugenden Leistung gegen Hoffenheim aufwarten, dann könnte sich die Stimmung unter den Anlegern auch schlagartig ändern. Für deutlich höhere Kurse müssen die Schwarz-Gelben allerdings mehr Konstanz auf den Platz bringen. Daher ist die Aktie aktuelle nur eine Halteposition.

Von Markus Weingran

Foto: taranchic / shutterstock.com

