BVB: Die Youngstars von Dortmund stehen auf vielen Einkaufszetteln – Wechseln Sancho und Haaland schon diesen Sommer?

Während die internationalen Ligen alle pausieren und niemand so genau weiß, wann und wie der Ball wieder rollt, bleibt natürlich will Luft für viele Spekulationen. Besonders Borussia Dortmund wird hier gerne zum Spielball der Medien. Der 20-jährige Jadon Sancho war bis zur Spielpause der Top-Scorer der Bundesliga und wie Sturmtalent Erling Haaland beim BVB eingeschlagen hat, ist auch keinem europäischen Top-Klub verborgen geblieben. Daher ranken um die beiden Youngstars allerlei Gerüchte. Haaland wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht und Sancho mit Manchester United. Für Borussia Dortmund sind diese Gerüchte immer ein zweischneidiges Schwert. Zum einem spülen die Transfers ordentlich Geld in die Kasse, zum anderen wird die Mannschaft dadurch wieder etwas geschwächt.

Ist sich Sancho schon mit Manu einig?

Manchester United soll sich angeblich mit dem englischen Fußball-Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund über einen Wechsel im Sommer geeinigt haben. Wie die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“ am Montag berichtete, stünde eine Einigung mit dem BVB indes noch aus. Allerdings sei der englische Rekordmeister in „mehreren Monaten geheimer Gespräche“ bereits zu einer Übereinkunft mit dem 20 Jahre alten Stürmer hinsichtlich Vertragslaufzeit und Gehalt gekommen.

Das Onlinemagazin „The Athletic“ hatte zuvor eine mögliche Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro genannt. Experten gehen aber davon aus, dass Transfers dieser Größenordnung in diesem Sommer wegen den Folgen der Corona-Krise kaum zu erwarten sind.

Der aktuelle Bundesliga-Topscorer hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2022. In der laufenden Saison erzielte er 14 Tore in 23 Ligaspielen. Sancho war 2017 von ManUniteds Stadtrivalen Manchester City in die Bundesliga gewechselt. Mehrere Vereine aus der Premier League, darunter auch der FC Chelsea, sollen schon länger an Sancho interessiert sein. Kurz vor Ostern hatte „The Athletic“ ManUnited als wahrscheinlichstes Ziel des 20 Jahre alten Angreifers genannt.

Haaland zu Real Madrid?

Sturmtalent Erling Haaland soll bereits in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die spanische Zeitung „Marca“ zu Ostern auf ihrer Titelseite. Demnach haben die „Königlichen“ ihre Bemühungen sowohl um den 19 Jahre alten Norweger als auch um den französischen Weltmeister Kylian Mbappé intensiviert. Profitieren könnte Real dabei von einer angeblichen Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, die der erst im Januar abgeschlossene und bis 2024 datierte Vertrag zwischen dem BVB und dem ehemaligen Salzburger Haaland beinhalten soll. Nach Informationen der „Bild“ greift diese Klausel jedoch erst frühestens im Sommer 2022.

Ähnliche Spekulationen über einen schnellen Wechsel von Haaland nach Madrid hatte es in den vergangenen Wochen bereits in diversen anderen spanischen Medien gegeben. Der famose Einstand des rund 20 Millionen Euro teuren Stürmers beim BVB mit zwölf Toren in seinen ersten elf Pflichtspielen schürte die Spekulationen. Allerdings sprach sich sein Berater Mino Raiola vor wenigen Wochen in einem „Marca“-Interview für einen Verbleib seines Schützlings beim Bundesliga-Zweiten aus: „Er muss sich noch weiterentwickeln. Er wird für die notwendige Zeit in Dortmund bleiben. Ich glaube nicht, dass er Dortmund diesen Sommer verlassen wird.“

Aktie wieder etwas erholt

Nach der Aussetzung der Spielzeit stand das BVB-Papier mit 4,60 Euro klar im Abseits. Mittlerweile sind die Anleger wieder etwas mutiger geworden und der Kurs ist über die Marke von 6 Euro geklettert. Sicherlich wird es noch eine ganze Zeit dauern, bis die Fussball Bundesliga wieder in der gewohnten Form stattfindet und Geisterspiele dürften die Kasse des BVB auch nicht sonderlich wieder auffüllen. Allerdings wird auch der BVB die harte Zeit sicherlich überleben und das dürfte sich dann auch wieder auf den Kurs positiv auswirken.

