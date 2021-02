BVB nach 4:0 im Revierderby zurück auf Kurs - Schalke kaum zu retten

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist nach zuvor wochenlanger Talfahrt zurück in der Spur und hat die Abstiegssorgen beim Erzrivalen FC Schalke 04 weiter vergrößert. Dank des 4:0 (2:0) in einem über weite Strecken tristen Revierderby bleibt der BVB in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen und stoppte den Abwärtstrend mit zuletzt drei Bundesliga-Auswärtsniederlagen in Serie. In der leeren Veltins-Arena sorgten am Samstagabend Jadon Sancho (42. Minute), Erling Haaland (45./79.) und Raphael Guerreiro (60.) am Samstag für den verdienten Sieg der Borussia, die nur drei Tage nach dem hochgelobten Auftritt in Sevilla (3:2) auch ohne Glanz einen wichtigen Erfolg feierte.

Dagegen musste der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga aus Gelsenkirchen seine bereits neunte Heimniederlage hinnehmen und liegt weiter neun Punkte hinter dem Relegationsplatz. Daran konnte auch die Aktion eines Fan-Clubs, rund 7000 blau-weiße T-Shirts über die Sitzschalen in der Arena zu hängen, nichts ändern.

Anders als in Sevilla startete der durch den kurzfristigen Ausfall von Innenverteidiger Manuel Akanji (Faserriss) gehandicapte BVB verhaltener in die Partie. Dennoch erspielte er sich die erste Torchance, als Sancho mit einem Flachschuss aus 14 Metern an Schalke-Keeper Ralf Fährmann scheiterte.

Doch die Schalker, die kurzfristig auf Neuzugang Shkodran Mustafi verzichten mussten, gerieten darüber hinaus in der Defensive zunächst nur selten ins Wanken. Zwar bestimmte der BVB die Partie, ging dabei aber zu ideenlos vor. Deshalb boten sich dem Schlusslicht gute Möglichkeiten für Konter, die aber nicht konsequent zu Ende gespielt wurden.

Auch die verletzungsbedingte Auswechslung ihres Keepers Ralf Fährmann (Bauchmuskelprobleme), der in der 32. Minute durch Michael Langer ersetzt wurde, schien die Schalker nicht aus dem Konzept zu bringen - bis zum schlimmen Patzer von Benjamin Stambouli. Der Mittelfeldspieler vertändelte den Ball vor dem eigenen Strafraum und leitete damit den Rückstand für sein Team ein. Denn Sancho nutzte den Aussetzer und erzielte mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern sein 5. Saisontor. Nur drei Minuten später leitete der Engländer das 2:0 für den BVB ein. Die Flanke seines Sturmpartners beförderte Haaland mit einem sehenswerten Volley in Tor.

Dieser Doppelschlag kurz vor der Pause nahm dem Gegner jedoch nicht die Hoffnung. Nur zwei Glanztaten von BVB-Keeper Marwin Hitz war es zu verdanken, dass den Schalkern nicht kurz nach der Pause der Anschlusstreffer gelang. In der 51. Minute lenkte der Bürki-Vertreter einen Schuss von Suat Serdar gegen den Pfosten, nur zwei Minuten später bügelte er einen Fehler von Abwehrchef Mats Hummels aus.

Erst das 3:0 durch Guerreiro, der nach Zuspiel von BVB-Kapitän Marco Reus aus 14 Metern traf, beseitigte alle Zweifel am Dortmunder Sieg. Zwar mühten sich die Schalker weiter um eine Ergebniskorrektur, blieben dabei aber gewohnt harmlos. Stattdessen erhöhte Haaland nach einer Flanke von Jude Bellingham auf 4:0 und hat damit zwei Saisontore (17) mehr erzielt als die gesamte Schalker Mannschaft./bue/DP/zb