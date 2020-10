BVB schöpft Mut aus Supercup-Niederlage - Bürki und Sancho fraglich

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien hat die knappe Niederlage im Supercup beim FC Bayern (2:3) als Mutmacher für das Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gewertet. "Wir haben in München gut gespielt und nehmen viele positiven Sachen mit", sagte der Schweizer am Tag vor der Partie in Dortmund.

Nach dem unerwarteten Rückschlag am vergangenen Spieltag beim 0:2 in Augsburg steht der Titelaspirant unter Zugzwang. Der Einsatz von Torhüter Roman Bürki erscheint unwahrscheinlich. Dagegen befindet sich Jadon Sancho auf dem Weg der Besserung. Beide Profis hatten am Mittwoch in München wegen einer Atemwegs-Infektion gefehlt. "Wir müssen kurzfristig entscheiden", sagte Favre.

Ob Kapitän Marco Reus in der Startelf steht, ließ der Coach offen. "Er hatte 30 Minuten in Augsburg, in München fast 70 Minuten. Wir werden sehen." Ziel sei es, alle Spieler mit Beginn der Terminhatz Mitte Oktober fit zu haben. "Wir machen progressiv weiter wird Marco", sagte Favre.

Neue Gerüchte, dass Sancho doch noch zu Manchester United wechselt, dementierte Sportdirektor Michael Zorc mit deutlichen Worten. "Alles was zum Thema zu sagen ist, ist von uns bereits gesagt worden. Daran wird sich auch in letzten drei Tagen nichts mehr ändern", sagte der Sportdirektor mit Bezug auf das nahe Ende der Transferfrist./bue/DP/eas