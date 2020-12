BVB-Stars Sancho und Bellingham dürfen Weihnachten nicht nach Hause

DORTMUND (dpa-AFX) - Wegen der neuen Reisebeschränkungen für Flüge aus Großbritannien müssen die beiden Engländer Jadon Sancho und Jude Bellingham vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund die Weihnachtstage in Deutschland bleiben. Das kündigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf einer Pressekonferenz am Montag an.

Wenn er die gesetzlichen Regelungen und Erlasse richtig verstanden habe, hätte eine Heimkehr der beiden Profis zur Folge, dass sie danach nicht mehr nach Deutschland einreisen könnten. "Demzufolge können wir ihnen nicht erlauben, über die Weihnachtstage nach England zu reisen", sagte Zorc.

Der BVB bestreitet am Dienstag (20.00 Uhr/Sport1 und Sky) noch sein DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig, nach der kurzen Pause geht es dann am 3. Januar mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.

Wegen einer kürzlich entdeckten Mutation des Coronavirus in Großbritannien dürfen in Deutschland seit Montag bis zunächst 31. Dezember keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Das hatte das Bundesverkehrsministerium am Sonntag verfügt. Auch zahlreiche andere europäische Länder hatten am Sonntag Flugverbote oder Grenzschließungen zum Vereinigten Königreich verkündet./tas/DP/eas