BVB stößt Kapitalerhöhung an - Frisches Geld auch für Spieler und Schulden

DORTMUND (dpa-AFX) - Mit einer Kapitalerhöhung will sich der Fußballverein Borussia Dortmund (BVB) frisches Geld besorgen. Geplant sei die Ausgabe von knapp 18,4 Millionen neuen Stammaktien, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mit. Mit dem Bruttoerlös von etwa 86,5 Millionen Euro will das Management Schulden begleichen und Verluste aus der Corona-Pandemie kompensieren. Auch Investitionen in neue Spieler seien denkbar. Die neuen Aktien sollen bisherigen Aktionären angeboten werden. Je neuer Aktie will der BVB 4,70 Euro sehen, das Bezugsverhältnis wurde auf fünf zu eins festgelegt. Als Angebotszeitraum nannte das Management den 20. September bis einschließlich 4. Oktober./ngu/jha/