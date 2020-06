BVB verhindert vorzeitigen Bayern-Titel - Bremen siegt in Paderborn

BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den möglichen Titelgewinn des FC Bayern München am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga verhindert. Der Revierclub siegte am Samstag dank eines späten Treffers von Erling Haaland mit 1:0 bei Fortuna Düsseldorf und verkürzte vor dem Duell der Münchner gegen Borussia Mönchengladbach am Abend den Rückstand auf den Tabellenführer vorerst auf vier Zähler. Im Tabellenkeller hat der SC Paderborn trotz einer 1:5 (0:3)-Niederlage gegen Werder Bremen noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Der 17. Bremen ist nun punktgleich mit der Fortuna auf dem Regelationsrang 16. Dem 1. FC Union Berlin gelang mit einem 2:1 (1:0) beim 1. FC Köln ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Hertha BSC kassierte mit einem 1:4 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt die erste Heimniederlage unter Trainer Bruno Labbadia. Die beiden Europa-League-Anwärter VfL Wolfsburg und SC Freiburg trennten sich mit einem 2:2 (2:1)./mms/DP/zb