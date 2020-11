BVH: Größte studentische Finance Konferenz Europas wird digital

Pressemitteilung des BVH:

Nach der sehr erfolgreichen BVH Konferenz im vergangenen November mit über 500 Teilnehmern im Frankfurter Zoo Gesellschaftshaus sollte die BVH Konferenz 2020 abermals maßgeblich vergrößert werden. Im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie beschloss der BVH-Vorstand, die diesjährige Konferenz als historisch erste „Digital Conference Week“ unterdem Motto „Das Zeitalter des Umbruchs -neue Chancen für die Finanzbranche?“ stattfinden zu lassen.

Mit der jährlichen BVH Konferenz lockte der BVH (Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen) bereits in den letzten Jahren hunderte motivierte Studierende nach Frankfurt, die dort mit Global Playern aus der Finanzbranche in Kontakt treten konnten.

In etablierten Formaten wie Fachvorträgen, einer Podiumsdiskussion, Business Speed-Datings und einer Networking Lounge erhalten studentische Teilnehmer wie Unternehmenvom 23. bis 27. Novemberdie Möglichkeit, einander kennenzulernen, zu networken und die Weichen für eine gemeinsame berufliche Zukunft zu stellen.

Der BVH sieht die ungewöhnlichen Umstände als Chance, die „BVH Digital Conference Week 2020“ noch größer, umfangreicher und für mehrStudierende und weitere Interessierte zugänglich zu machen:

„Durch die erstmalige Umstellung auf ein Digitalevent haben wir frühzeitig eine wichtige Entscheidung getroffen. Für uns hat die Gesundheit aller Teilnehmenden zu jedem Zeitpunkt oberste Priorität. Vom ersten Tag an arbeiten wir das ganze Jahr mit Hochdruck daran, die Konferenz für unsere Mitglieder und Partner zum jährlichen Highlight zu gestalten. Daher begreifen wir dieses Event keineswegs als Absage, sondern als riesige Chance, die Konferenz noch weiter zu skalieren, als es in physischer Form möglich gewesen wäre.”

-Max Hamscher, Vorstandsvorsitzender BVH

Der BVH ist der Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen e.V. -mit über 15.000 Mitgliedern in 75 Vereinender Dachverband für studentische Börsenvereine, Financeund Investment Clubs in der DACH-Region.Das Konzept des Verbands fußt auf den fünf strategischen Säulen Weiterbildung, Karriere, Netzwerk, Infrastruktur und Interessenvertretung.

