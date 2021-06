BYD - Kursrutsch in der Aktie des chinesischen Autobauers!

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 21,710 € (L&S)

In den Aktien des chinesischen Autobauers BYD geht es heute erneut schwungvoll zur Sache. Zum Leidwesen von Investoren entlädt sich die Dynamik heute früh mit einem Verlust von ca. 7 % zur Unterseite. Nach der steilen Rally seit dem 11. Mai und dem damaligen Tief bei 14,115 EUR (Handelsplatz Tradegate) kommt es heute zum heftigsten Rückschlag, den man seither verkraften musste. Nach einer Rally von 70 % am Stück ist der heutige Verlust aber nicht nur zu erwarten gewesen, sondern auch verschmerzbar.

Technisch gesehen bleibt die Aktie auch mit den heutigen Kursverlusten im bullischen Bereich. An den Aussagen meiner letzten Analyse hat sich nichts verändert. Im Gegenteil. Eine gewisse Konsolidierung/Korrektur wurde erwartet und die scheint nun angelaufen zu sein. Schwierig wird es, das Ausmaß dieser abzuschätzen. Im sehr bullischen Fall könnte es schon im Bereich von 21,50 EUR wieder nach oben gehen. Eine technisch auffälligere Unterstützungszone beginnt aber erst im Preisbereich von ca. 20,65 EUR und zieht sich bis zum EMA 200 bei 17,75 EUR hin. Ausgehend von aktuellen Notierungen sprechen wir somit noch von potentiellen Risiken bis hin zu ca. 16 %, was sicherlich keine Kleinigkeit ist. Sollte sich das bullische Szenario jedoch durchsetzen, wäre der Lohn für diesen Schmerz ein Test der Widerstandszone bei 27,50-30,00 EUR.

Fazit: fundamental ist die BYD-Aktie alles andere als ein Schnäppchen, wodurch natürlich einige Risiken entstehen. Dass die Aktie jetzt jedoch in eine große Korrektur bzw. sogar in einen Bärenmarkt fällt, sehe ich derzeit noch nicht. Die aktuelle Korrektur bietet potentielle Chancen, sich in einen laufenden Aufwärtstrend einzuklinken. Persönlich würde ich jedoch eine kleine Bodenbildung beispielsweise in den angesprochenen Unterstützungsbereichen abwarten und mich nicht blind gegen die aktuelle Korrektur stellen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)