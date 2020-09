ByteDance - Kein Technologie-Transfer bei TikTok-Deal mit den USA geplant

(Reuters) - Bei dem von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Umbau des US-Geschäfts von TikTok ist nach Angaben des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance kein Technologie-Transfer vorgesehen.

Es gebe bislang keine Pläne, Algorithmen bei dem Deal mit Oracle und Walmart zu übergeben, teilte das Unternehmen am Montag mit. China hatte Ende August seine Ausfuhrbestimmungen geändert. Bei einer Übertragung von Algorithmen wäre damit die Zustimmung des chinesischen Handelsministeriums zu dem Geschäft notwendig geworden. Trump hatte am Wochenende grundsätzlich Pläne für eine amerikanische Beteiligung am US-Geschäft der beliebten Video-App gebilligt. Die Regierung in Washington hat Sicherheitsbedenken geltend gemacht.