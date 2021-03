CA Immo - Große Immobilienfusion ist für uns völlig uninteressant

Wien (Reuters) - Aus Sicht des Wiener Immobilienunternehmens CA Immo macht ein Zusammenschluss mit den beiden österreichischen Konkurrenten Immofinanz und S Immo keinen Sinn.

"Eine große Immobilienfusion ist für uns strategisch völlig uninteressant", sagte Konzernchef Andreas Quint am Donnerstag. CA Immo komme sehr gut alleine zurecht. Das einzige, was die drei Immobilienkonzerne verbinde sei, dass alle Konzernzentralen in Wien wären.

Seit vielen Jahren wird immer wieder über eine Fusion der drei an der Wiener Börse gelisteten Immobilienfirmen spekuliert.