CA Immo - Hauptversammlung für Sonderdividende am 30. November

Wien (Reuters) - Der Wiener Immobilienkonzern CA Immo plant auf Wunsch seines Mehrheitsaktionärs Starwood Capitals für den 30. November eine außerordentliche Hauptversammlung zur Ausschüttung einer Sonderdividende.

Die Aktionärsversammlung, für die man noch den Aufsichtsrat konsultieren müsse, werde virtuell stattfinden, teilte CA Immo am Montag mit.

Der US-Finanzinvestor, der 57 Prozent an der CA Immo hält, hatte Anfang November die Ausschüttung einer Sonderdividende von fünf Euro je Aktie beantragt. In Summe wäre dies eine Auszahlung von rund 500 Millionen Euro an die Aktionäre. Die zusätzliche Gewinnausschüttung soll in zwei Tranchen zu jeweils 2,50 Euro je Aktie im Dezember und im März erfolgen. Die reguläre Dividende für 2020 betrug 1,0 Euro je Aktie.

Laut CA Immo haben die beantragten Sonderausschüttungen aus heutiger Sicht keine Auswirkungen auf das Geschäftsmodell. Seit Beginn des Geschäftsjahres 2018 seien in Summe Verkaufserlöse in Höhe von rund einer Milliarde Euro erzielt worden, teilte der Konzern mit. Der überwiegende Teil der Verkäufe sei zu Preisen abgeschlossen worden, die deutlich über den Buchwerten der Liegenschaften lagen. Alle diese Aktivitäten würden sich in einer jährliche Wachstumsrate von im Schnitt rund 20 Prozent widerspiegeln und einer durchschnittlichen jährlichen Eigenkapitalrendite von rund 13 Prozent, hieß es. Die CA Immo verfügt nach eigenen Angaben über eine robuste Bilanz und eine hohe Cash-Position, verbunden mit einer äußerst geringen Verschuldung. Der Konzern geht davon aus, den Verschuldungsgrad weiterhin innerhalb des Zielkorridors halten zu können, auch wenn die Sonderdividende beschlossen und in vollem Umfang an alle Aktionäre ausgezahlt werden wird.