CA Immo: Portfolio gestrafft

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) trotz der pandemiebedingt erschwerten Rahmenbedingungen das Nettomietergebnis um 2 Prozent auf 50,5 Mio. Euro und das FFO I Ergebnis um knapp 5 Prozent auf 31,4 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.Nach Analystenaussage sei das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis um 13 Prozent auf knapp 44 Mio. Euro geklettert und das Netto-Bewertungsergebnis habe auf über 63 Mio. Euro (Q1 2020: -11 Mio. Euro) zugelegt. Für das Gesamtjahr 2021 fasse das Management als Zielgröße einen FFO I von mindestens 128 Mio. Euro ins Auge. Damit liege das Ziel knapp unter den 134 Mio. Euro aus 2020. Nach Meinung der Analysten sei hierbei zu bedenken, dass das Unternehmen im Rahmen einer Optimierung des Portfolios in den vergangenen Monaten Assets in Ländern wie Kroatien und der Slowakei veräußert habe. Das freie Kapital und die Ressourcen setze die Gesellschaft besser in ihren Kernmärkten wie beispielsweise Deutschland und Österreich ein. Diese Vorgehensweise begrüße das Analystenteam, weil es strategisch absolut sinnvoll sei und zudem das Risikoprofil des Unternehmens vermindere. Für 2022 habe die Gesellschaft als FFO Zielgröße mehr als 140 Mio. Euro ausgegeben. Auf Basis des erfolgreichen Jahresauftakts bestätigt der Analyst das Kursziel von 41,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2021, 18:05 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 27.05.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/CA_Immo_27May2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: AT0000641352