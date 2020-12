CABLE ONE - Diese Aktie sollten Sie sich anschauen!

Cable One ist ein Anbieter von Breitband-Anschlüssen in den USA. Das Unternehmen bietet unter anderem Highspeed-Internet und Kabelfernsehen an. Die Marken des Unternehmens lauten Sparklight und Clearwave. Cable One adressiert rund 950.000 Kunden. Im November berichtete das Unternehmen über das abgelaufene dritte Quartal. Demnach stiegen die Erlöse verglichen mit der Vorjahresperiode von 285 auf 339 Mio. USD. Das Nettoergebnis kletterte um 33 % auf 66,3 Mio. USD. Das Management von Cable One fährt eine aggressive Expansionsstrategie und setzt vor allen Dingen auf Übernahmen. Analysten rechnen im laufenden Jahr mit Erlösen von 1,33 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 45,14 USD. Mit einem KGV von 48 ist die Aktie teuer bewertet.

Die charttechnische Situation ist inzwischen wieder hochinteressant. Denn eine erste Aufwärtsbewegung von März bis Mai dieses Jahres wurde durch eine langgezogene Seitwärtsphase über Monate korrigiert. Im Bereich des EMA200 drehte die Aktie von Cable One wieder nach oben und ließ in der Vorwoche die Hürde bei 2.044 USD hinter sich. Formal ist damit die Korrektur seit Mai abgeschlossen und eine neue mittelfristige Aufwärtsbewegung kann starten. Dabei lässt sich aus der Höhe der verlassenen Range ein Ziel bei 2.400 USD nennen. Ein Fibonacci-Projektionsziel deutet sogar Potenzial bis auf 2.700 USD an.

Absicherungen bieten sich zum einen knapp unter dem Ausbruchsniveau bei 2.044 USD an. Trader, die aber etwas mehr Luft lassen wollen und können, orientieren sich dagegen an den Tiefs um 1.944 USD. Dort wird in Kürze auch der EMA200 verlaufen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 1,17 1,33 1,39 Ergebnis je Aktie in USD 31,12 45,14 48,21 KGV 69 48 44 Dividende je Aktie in USD 8,38 9,50 10,25 Dividendenrendite 0,39 % 0,44 % 0,48 % *e = erwartet

Cable-One-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)