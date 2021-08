Cabot Oil & Gas schüttet Dividende aus

Der amerikanische Energiekonzern Cabot Oil & Gas Corporation (ISIN: US1270971039, NYSE: COG) wird am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 11 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten (Record date war der 12. August 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,44 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beim aktuellen Börsenkurs von 15,01 US-Dollar (Stand: 25. August 2021) bei 2,93 Prozent.

Die Cabot Oil & Gas Corporation hat ihren Firmensitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas, und ist in der Öl- und Gasproduktion tätig. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen operativen Umsatz in Höhe von 324,67 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 332,35 Mio. US-Dollar). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 30,5 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 30,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 30. Juli 2021 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 7,80 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,88 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. August 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de