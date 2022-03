CABOT OIL - Große Trendwende geschafft?

Nach einer langjährigen Rally erreichte die Aktie von Cabot Oil im Februar 2014 ein Allzeithoch bei 41,78 USD. Danach kam es zu einer mehrjährigen Korrekturbewegung. Die Aktie fiel schon im Januar 2016 auf ein Tief bei 14,88 USD, fiel aber im ersten Quartal 2020 und im August 2021 kurzzeitig unter dieses Tief.

Den Rückfall im August 2021 machte der Wert sehr schnell wett. Seitdem läuft eine steile Rally. Im September 2021 scheiterte der Wert noch am Widerstand bei 22,67 USD bzw. am Abwärtstrend seit Februar 2014. Wenige Wochen später gelang der Ausbruch über diesen Widerstandsbereich. Nach einem Hoch bei 27,93 USD setzte die Aktie in dieser Woche noch einmal auf den durchbrochenen Widerstandsbereich zurück. Sie behauptet sich über diesem Bereich.

Jetzt große Rally?

Mit dem Ausbruch über den Widerstandsbereich um 22,67 USD kam es vermutlich zu einer großen Trendwende. Die Korrektur seit Februar 2014 könnte beendet sein. Damit wäre eine Rally an das Allzeithoch und vielleicht sogar in Richtung 54,67 USD möglich.

Ein Rückfall unter das Tief vom 24. Januar 2022 bei 18,39 USD wäre ein massiver Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 10,53 USD oder sogar 5,58 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Bullen haben inzwischen klar die besseren Karten.

Zusätzlich lesenswert:

ADIDAS - Chance für Shorties?

SMI - Zurück am großen Widerstand

JENOPTIK - Starke Hürden, große Chancen

ICE-kalt kalkuliert statt emotional reagiert: Handeln Sie Aktien, Indizes, Rohstoffe und Co. mit System. Im Trading-Service ICE Revelator zeigt Ihnen Elliott-Wellen-Experte André Tiedje wie. Mehr zum ICE Revelator

Cabot Oil & Gas Corp.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)