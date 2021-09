Cabot schüttet Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Cabot Corporation (ISIN: US1270551013, NYSE: CBT) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,35 US-Dollar je Anteilsschein an seine Aktionäre. Record date war der 27. August 2021.

Auf das gesamte Jahr gerechnet werden 1,40 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 51,88 US-Dollar (Stand: 9. September 2021) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 2,69 Prozent. Cabot ist 1882 in den USA gegründet worden und stellt Hochleistungswerkstoffe her. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston ist u. a. in der Herstellung technischer Ruße für die Reifen- und Gummiindustrie, Siliziumdioxid, Farbpigmente für Tintenstrahldrucker, Grundstoffe für Kondensatoren, Aerogels und Spezialflüssigkeiten für Tiefenbohrungen tätig. Cabot beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von 917 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 518 Mio. US-Dollar), wie am 9. August 2021 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 86 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 6 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 15,60 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 2,91 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. September 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de