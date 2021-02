CADENCE DESIGN SYSTEMS - Zahlen als Triebfeder für die Rally?

Cadence Design Systems übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,83 USD die Analystenschätzungen von 0,74 USD. Der Umsatz liegt mit 760 Mio. USD über den Erwartungen von 732,01 Mio. USD.

Das Unternehmen veröffentlichte diese Zahlen gestern nach Börsenschluss. Nach einem Schlusskurs bei 133,16 USD wird die Aktie aktuell von der Citi bei 139,32 USD, also über 6 USD über dem gestrigen Schlusskurs, getaxt.

Cadence Design Systems Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Beratungsleistungen und Designservices für die Automatisierung und das effiziente Management der Design-Prozesse für Halbleiter, Rechnersysteme, Netzwerk- und Telekommunikations-Systeme, Unterhaltungselektronik und eine Vielzahl anderer elektronischer Produkte.

Die Aktie von Cadence Design Systems fiel im November 2008 auf ein Allzeittief bei 1,79 USD zurück. Seit diesem Tief befindet sie sich in einer Aufwärtsbewegung. Diese lief in den ersten Monaten sehr dynamisch, flachte sich aber nach einem Konsolidierungstief im Juli 2010 deutlich ab. Dadurch verlor die Rally zwar an Dynamik, wurde aber auch stabiler.

Im Juli 2020 gelang auf einem Niveau von 96,60 USD der Ausbruch über die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Sommer 2010. Anschließend kletterte der Aktienkurs bis in die letzte Woche hinein auf das aktuelle Allzeithoch bei 149,08 EUR.

Seitdem bestimmen Gewinnmitnahmen das Geschehen. Die Aktie nähert sich damit dem letzten Zwischenhoch bei 127,17 USD.

Kann die Rally weitergehen?

Das Chartbild der Aktie von Cadence Design Systems macht einen bullischen Eindruck. Gelingt ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann könnte die langfristige Rally direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg gen 168 USD wäre dann möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 127,17 USD per Wochenschlusskurs abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 110,60 USD oder sogar 97,45 USD drohen.

