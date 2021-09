Caissa fusioniert mit Burgiss

Die Burgiss Group, LLC („Burgiss”) und Caissa, LLC („Caissa”) gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer Unternehmen getroffen haben. Als zusammengeschlossenes Unternehmen werden sie zu den weltweit führenden Anbietern von Privatkapital- und Gesamtinvestitionsplan-Lösungen gehören. Die Produkte von Burgiss und Caissa begegnen den Herausforderungen, denen sich institutionelle Investoren bei der Verwaltung der Vermögensallokation und Liquidität sowie bei der Beurteilung von Exposition, Performance und Risiko gegenübersehen, während sie sich gleichzeitig mit Compliance-, ESG- und Klimafragen befassen. Das fusionierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hoboken im US-Bundestaat New Jersey und beschäftigt weltweit über 450 Mitarbeiter.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Burgiss und Caissa sich zusammenschließen“, so James Kocis, Gründer und CEO von Burgiss. „Caissa ist ein erstklassiger Anbieter von Multi-Asset-Class-Lösungen für institutionelle Investoren. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Teams jetzt zusammenantreten und begrüßen den Beitrag, den David Hsu und Susan Veksler als Mitglieder des Verwaltungsrats unseres Unternehmens leisten werden.”

„Burgiss und Caissa ergänzen sich ideal“, so David Hsu, Mitgründer und CEO von Caissa. „Beide Unternehmen haben ihren Ursprung in der Unterstützung von Anlegern beim Treffen besserer Investitionsentscheidungen. Burgiss genießt eine einmalige Präsenz und einen beispiellosen Ruf im Bereich der Privatkapital-Daten und -Analysen, während die Plattform von Caissa Investoren als eine über alle Anlageklassen hinweg einsetzbare Grundlagentechnologie dient. Mit unserer gemeinsamen operativen Größe können wir jetzt einem größeren Nutzerkreis viel schneller einen Mehrwert bieten.”

„Die assetklassenübergreifende Plattform von Caissa wurde ausdrücklich für Investoren entwickelt“, so Susan Veksler, Mitgründer und President von Caissa. „Unsere Kunden wissen, dass wir mit größter Sorgfalt an einer Lösung gearbeitet haben, die sowohl hochentwickelt als auch intuitiv ist. Zusammen mit Burgiss werden wir die Interessen unseres Kundenstamms weiterhin vorantreiben und unseren Platz an der Spitze innovativer Entwicklungen in den Bereichen Daten, Analysen und Technologie behaupten.”

Diese Fusion folgt der strategischen Partnerschaft von Burgiss mit MSCI Inc. („ MSCI”), einem führenden Anbieter von Entscheidungsfindungs-Tools und -Dienstleistungen für Investoren, die im Januar 2020 bekanntgegeben wurde. Zusammen verfolgen Burgiss und MSCI das Ziel, Innovation, Akzeleration und Übernahme von Daten, Tools und Lösungen für Investoren in Privatanlagen auf der ganzen Welt zu fördern.

„Der leistungsstarke Zusammenschluss von Burgiss und Caissa stellt für Investoren und Verwalter von Privatvermögen und Multi-Asset-Class-Portfolios in der ganzen Welt eine großartige Gelegenheit dar“, so Henry Fernandez, Chairman und CEO von MSCI. „Mit dieser Fusion können die beiden Unternehmen eine enorme Skalierbarkeit erreichen und in der gesamten weltweiten Private-Asset-Branche verstärkt innovative Entwicklungen bei differenzierten Tools und Lösungen fördern. Über seine Vertretung im Board von Burgiss wird MSCI eng mit Burgiss und Caissa zusammenarbeiten und sie beim Erreichen ihrer strategischen Ziele unterstützen“, so Fernandez weiter.

Über Burgiss

Burgiss ist ein weltweit agierender Anbieter von Tools zur Unterstützung von Anlageentscheidungen für Privatkapital. Gemeinsam mit unserem fundierten Know-how in der Performance- und Risikomessung unterstützen unsere Analyseplattform und Daten von Forschungsqualität Anlageteams beim Treffen besserer Investitionsentscheidungen. Nach der Fusion sind die Inhalte und Kompetenzen von Burgiss weiterhin über verschiedene Kanäle und Plattformen zugänglich. Wir betreuen über 1.000 Unternehmen in 36 Ländern und unsere Daten erfassen Privatkapital in Höhe von über 8 Billionen US-Dollar.

Über Caissa

Caissa ist der führende Anbieter von Portfolioanalyse-Software für Schenkungen, Stiftungen, Family Offices, Pensionsfonds und ausgelagerte CIOs. Caissa wurde 2010 gegründet und sein Team strebt danach, technologische Lösungen für institutionelle Investoren voranzutreiben. Der Kundenstamm von Caissa setzt sich aus Vermögenseigentümern mit einem verwalteten Vermögen von über 1,7 Billionen US-Dollar zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.caissallc.com.

