CALAVO GROWERS - Große Trendwende oder nicht?

Die Aktie ist in 2020 ein massiver Underperformer am Markt und konnte sich nicht sehr weit vom Crash im März erholen. Es folgte lediglich eine Kurserholung zur Unterkante des großen Gaps, welches die Aktie am 2. März gerissen hatte. Diese liegt knapp unterhalb des 2018er Tiefs. In diesem Bereich scheiterten alle Erholungsversuche seit April. Auch im gestrigen Handel kam es dort zu Gewinnmitnahmen. Jetzt kommt auch noch der EMA200 als weiteres Widerstandselement hinzu. Der Preisbereich bei 66,74 - 67,52 USD stellt also die mittelfristig zentrale Hürde dar. Er ist der Trigger für die Bullen.

Ausbruch abwarten!

Akut besteht innerhalb der neutralen Seitwärtsrange kein Handlungsbedarf. Lediglich Ausstiegs- oder Shortchancen wären am zentralen Widerstandsbereich eine Option. Interessant wird die Aktie für Longeinstiege hingegen wenn es nachhaltig über die Hürde bei 66,74 - 67,52 USD geht. Dann dürfte zunächst das Gap mit einem Anstieg bis 71,63 geschlossen werden, darüber hinaus wäre Platz bis 84 - 85 USD. Dort liegt die langfristig zentrale Hürde, deren Überwinden Folgekaufsignale auslösen würde.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt testen!

Ein bullisches Szenario ist ohne einen Ausbruch sehr spekulativ. Der Weg des geringeren Widerstandes wäre der nach unten. Im bärischen Szenario startet jetzt eine größere Verkaufswelle, welche die Aktie beim Bruch der Dreiecksunterkante (schwarz) nochmals an das 2017er Tief bei 48,75 USD zurückwerfen könnte, wo auch das Jahrestief markiert wurde.

Auch interessant:

ITM POWER - Geht der Wasserstoff-Hype weiter?

Calavo Growers Inc.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)