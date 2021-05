Caleres schüttet 393. Quartalsdividende in Folge aus

Der amerikanische Schuhkonzern Caleres Inc. (ISIN: US1295001044, NYSE: CAL) wird den Aktionären am 30. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,07 US-Dollar ausbezahlen (Record day ist der 11. Juni 2021). Das Unternehmen zahlt damit die 393. Quartalsdividende in Folge aus.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 25,08 US-Dollar ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,12 Prozent (Stand: 28. Mai 2021). Caleres mit Sitz in Clayton, Missouri, ist ein Hersteller von Schuhen. Zu den Marken gehören Famous Footwear, Diane von Furstenberg, Allen Edmonds, Dr. Scholl’s oder auch Naturalizer, Bzees und Sam Edelman. Die Firma wurde 1875 gegründet. Es werden rund 913 Läden betrieben. Im ersten Quartal 2021 (1. Mai 2021) wurde ein Umsatz von 638,64 Mio. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 397,18 Mio. US-Dollar), wie am 28. Mai berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 6,15 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 345,84 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 60,26 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,05 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Mai 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de