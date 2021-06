Call auf Chevron: 81 Prozent Chance

Noch ist Big Oil eine feste Größe an den internationalen Märkten. Aktuell konnten sich die Ölkonzerne angesichts steigender Ölpreise zwar leicht erholen - vom Vorkrisenniveau sind sie allerdings noch etwas entfernt. Der Hauptgrund für die herausfordernde Lage von Big Oil ist der internationale Kampf gegen den Klimawandel, der mit dem Regierungswechsel in Washington eine neue Dynamik bekommen hat. Vor allem für die US-Öl-Riesen ist dieser Druck Richtung erneuerbare Energien völliges Neuland. Anders als ihre europäischen Kollegen haben sie sich in der Vergangenheit kaum auf erneuerbare Energien umgestellt. Nicht zuletzt wegen der schützenden Hand des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump konnten sie sich weiter auf ihre fossilen Brennstoffe konzentrieren. Kurz- bis mittelfristig sollten die US-Öl-Riesen wie Chevron jedoch von der anziehenden Wirtschaft und dem steigenden Öl-Preis profitieren.

Mit Chevron lässt sich bei einer Dividendenrendite von rund 5 Prozent und der Phantasie auf höhere Ölpreise mittelfristig noch gutes Geld verdienen. So hat sich der Chevron-Kurs gut von dem coronabedingten Tief Mitte März 2020 erholt und strebt in Richtung partiellem Hoch bei 111,62 US-Dollar. Zum All Time High vom Juni 2014 bei 135,10 US-Dollar gibt es noch jede Menge Potenzial. Aktuell hat der Kurs eine Seitwärtsrange ausgebildet und könnte zeitnahe zu einer neuen Range auf einem höheren Niveau übergehen. Bei Überwindung des Widerstandes auf Höhe von 111,62 US-Dollar ist der Weg frei, um das Niveau bei 122,92 US-Dollar anzulaufen. Auf der Unterseite lassen sich Unterstützungen bei 100,65 US-Dollar und 95,51 US-Dollar identifizieren. Die Experten der Citigroup halten den Aufwärtstrend bei Öl aber für intakt und prognostizieren, dass der Brent-Preis bald die Marke von 80 Dollar erreichen werde.

Chevron Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 111,62 // 122,92 US-Dollar Unterstützungen: 100,65 // 95,51 US-Dollar

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Chevron-Aktie bis auf 120 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KB9A9F) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 24 % und dem Ziel bei 120,00 US-Dollar (1,29 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 17.08.2021 eine Rendite von rund 81 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 99,90 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 45 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,81 zu 1, wenn bei 99,90 US-Dollar (0,39 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB9A9F Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,72 - 0,73 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 110,00 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. akt. Kurs Basiswert: 107,06 US-Dollar Laufzeit: 15.06.2022 Kursziel: 1,29 Euro Omega: 5,49 Kurschance: + 81 Prozent Quelle: Citigroup

