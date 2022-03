Call auf Deutsche Bank: 35 Prozent Chance!

Die deutschen Banken liegen, was das Russlandengagement angeht, nach Berechnungen der DZ Bank hinter Frankreich, Italien, Österreich, den USA und Japan auf Rang sechs. Die Deutsche Bank signalisierte zuletzt, dass ihr Engagement in der Ukraine und Russland überschaubar und nicht sehr groß sei. Blendet man die Ukrainekrise aus, befinden sich die Banken aufgrund erwarteter Zinserhöhungen in einer aussichtsreichen Position. Jeder viertel Prozentpunkt mehr, beschert den Banken Milliarden an Mehreinnahmen. Speziell die Deutsche Bank geht dazu über, die bessere Ertragslage den Aktionären weiterzugeben. Es wurde in einer am 26. Januar 2022 veröffentlichten ad hoc Meldung kund getan, dass eine Bardividende von 0,20 Euro pro Aktie für das Jahr 2021 vorgeschlagen wird. In Summe würde dies eine Kapitalausschüttung von rund 700 Millionen Euro an die Aktionäre bedeuten.

Zum Chart

Die Aktie der Deutschen Bank reagierte auf die Invasion in die Ukraine mit einem Kursabschlag im Zeitraum vom 11. Februar bis zum 2. März in Höhe von 31 Prozent. Aktuell nähert sich der Aktienkurs einem starken Kernunterstützungsbereich zwischen den Marken 9,97 Euro und 9,20 Euro. Hier sollte eine Bodenbildung stattfinden. Auch das erwartete KGV 2022 in der aktuellen Höhe von 7 deutet - nach einer Entschärfung der Krise - auf Luft nach oben hin. Bei einer weiteren Eskalation seitens des Kremls, man denke beispielsweise eine mögliche Verhängung des Kriegsrechts in Russland, ist diese Unterstützungszone jedoch hinfällig. Von mehreren denkbaren Szenarien wird hier jenes favorisiert, dass auf eine mittelfristigen Entschärfung des Konflikts aufbaut. Kurzfristig erscheint der Wert als überverkauft und sollte nach einer Bodenbildung auch wieder Gewinntage ausweisen.

Deutsche Bank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11,64 // 12,52 Euro Unterstützungen: 9,97 // 9,20 Euro

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Bank bis auf 11,21 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SF2S8Y) überproportional mit einem Omega von 3,00 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 44 % und dem Ziel bei 11,21 Euro (2,72 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 13.04.2022 eine Rendite von rund 35 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 9,51 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 21 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,67 zu 1, wenn bei 9,51 Euro (1,60 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: SF2S8Y Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,07 - 2,09 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 9,60 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG akt. Kurs Basiswert: 10,10 Euro Laufzeit: 17.03.2023 Kursziel: 2,72 Euro Omega: 3 Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.