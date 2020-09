Call auf Intel : 47 Prozent Chance

Dem einstigen Chip-Primus Intel wurde in letzter Zeit durch NVIDIA ein wenig die Show gestohlen. So konnte NVIDIA Intel punkto Marktkapitalisierung überholen. Inzwischen ist Nvidia rund 330 Milliarden Dollar wert, Intel kommt auf etwa 210 Milliarden. Auch der Titel des wertvollsten Halbleiterproduzenten wechselt zu NVIDIA. Aber dies ist Jammern auf höchstem Niveau, nachdem Intels Fundamentaldaten beeindrucken. Liquide Mittel von 13 Milliarden Dollar und eine Eigenkapitalquote von 63 Prozent zeugen von exzellenten Bilanzkennzahlen. Der sinkende Aktienkurs und gleichzeitig steigende Konzerngewinne bescheren ein attraktives Bewertungsniveau. Außerdem ist der Chip-Riese eigentlich auch ein Gewinner der Coronakrise. Die gestiegene Nachfrage nach Technik für Rechenzentren und Laptops für Heimarbeit ließ den Nettogewinn im zweiten Quartal um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen.

Zum Chart

Der Rebound nach dem Corona Sell Off konnte im Ausmaß nicht das Vorkrisen-Niveau erreichen. Weiters reagierte der Markt Ende Juli nach dem Eingeständnis von technischen Problemen und einer 6-monatigen Verzögerung bei der Einführung einer neuen Chip-Generation mit einem 15-prozentigen Abschlag. Nach Abschluss dieser Korrekturbewegung konnte sich der Kurs bei 48 US-Dollar stabilisieren und sich danach entlang der Untergrenze eines Langfrist-Trends wieder leicht nach oben entwickeln. Diese Trendlinie reicht bis in das Jahr 2013 zurück und stellt bis dato mehrmals den Startpunkt eines Rebounds dar. Wird die Trendlinie dennoch durchbrochen, sollte der Kurs rund um die Zone bei 43,67 US-Dollar seine Unterstützung finden. Im Falle eines Rebounds muss zuerst der Widerstand bei 52.30 US-Dollar überwunden werden, damit anschließend der Gap zwischen 52,30 US-Dollar und 56,02 US-Dollar geschlossen werden kann.

Intel (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 52,30 // 56,02 US-Dollar Unterstützungen: 47,56 // 43,67 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Intel-Aktie bis auf 55 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MC5D6E) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität von 36 % und dem Ziel bei 55 US-Dollar (0,72 Euro beim Optionsschein) bis zum 24.11.2020 ist eine Rendite von rund 47 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 46,90 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 35 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,35 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC5D6E Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,48 - 0,49 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 50,00 US-Dollar Basiswert: Intel akt. Kurs Basiswert: 49,16 US-Dollar Laufzeit: 11.06.21 Kursziel: 0,72 Euro Omega: 4,57 Kurschance: + 47 Prozent Quelle: Morgan Stanley

