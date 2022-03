Call auf Nike: 70 Prozent Chance!

Am 21 März öffnete Nike die Bücher zu seinem 3. Quartal (Monate Dezember bis Ende Februar) und überraschte die Aktionäre hinsichtlich Umsatz und Gewinn. Dabei konnte Nike auf seinem Heimmarkt Nordamerika überzeugen. Hier wurde ein Umsatzplus von 9 Prozent erwirtschaftet. Enttäuschend waren die Zahlen hingegen in China, wo der Umsatz um 8 Prozent nachgegeben hat. Dies ist damit zu erklären, dass das Management aufgrund von coronabedingten Werksschließungen in Vietnam vergangenes Jahr Nordamerika mit Lieferungen bevorzugte. Summa Summarum konnte der Gesamtumsatz um 5 Prozent auf knapp 10,9 Milliarden US-Dollar im Quartal gesteigert werden. Der Netto-Gewinn ging um 4 Prozent auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar zurück. Pro Aktie verdiente der Konzern 87 Cent und übertraf damit die Vorhersagen von 71 Cent. Die Nike-Aktie stieg nachbörslich zunächst um 4,9 Prozent und durchbrach damit den Abwärtstrend.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Nike konnte seit Mitte Mai 2021 den Konkurrenten Adidas deutlich um rund 23 Prozentpunkte übertreffen. Beide Aktien bilden ab Anfang 2022 einen Abwärtstrend aus, der bei Nike nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen signifikant gebrochen wurde. Der Kurs von Nike kann also in eine Bodenbildung eintreten und die Verluste mittelfristig eindämmen. In der zeitlichen Betrachtung kann Nike den Gewinn pro Aktie im Schnitt - vom Finanzjahr 2017/18 bis zum Jahr 2023/24 unter Bezugnahme auf die Planwerte - um 31 Prozent steigern. Damit lassen sich auch die erwarteten KGVs von weit jenseits der 20 erklären. Kommt Zweifel an den geplanten Gewinnsteigerungen auf, kann das Papier aufgrund der hohen KGVs schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Dennoch sind die langfristigen Prognosen in der Sportartikelbranche gut. Laut einer Studie von Boston Consulting soll der globale Handel mit Sportartikeln bis 2025 um jährlich sieben Prozent auf 670 Milliarden Dollar wachsen. Im E-Commerce erwarten die Experten zweistellige Wachstumsraten.

Nike Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 146,36 // 155,94 US-Dollar Unterstützungen: 124,37 // 117,19 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Nike-Aktie bis auf 143,36 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA5UK0) überproportional mit einem Omega von 8,24 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 29 % und dem Ziel bei 143,36 US-Dollar (0,34 Euro beim Optionsschein) bis zum 27.4.2022 ist eine Rendite von rund 70 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 124,63 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 50 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,4 zu 1, wenn bei 124,63 US-Dollar (0,10 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA5UK0 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,197 - 0,222 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 180,00 US-Dollar Basiswert: Nike Inc. akt. Kurs Basiswert: 132,33 US-Dollar Laufzeit: 20.01.2023 Kursziel: 0,34 Euro Omega: 8,24 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.