Call auf Shop Apotheke: 78 Prozent Chance!

Gestern wurden die Halbjahreszahlen der Shop Apotheke Europe veröffentlicht und der Kurs konnte die wichtige Unterstützung bei 121,81 Euro halten. Im Q2 2021 konnte leider das dynamische Wachstum nicht ganz aufrecht erhalten werden. Das Management nannte Einschränkungen in der Logistik aufgrund von Personalknappheit am Arbeitsmarkt als Grund. Trotz allem konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zu H1 2020 um 15 Prozent auf 534,4 Millionen Euro gesteigert werden. Die Anzahl der aktiven Kunden wuchs organisch um fast 30 Prozent auf 7,1 Millionen. Wie auch in den Jahren 2019 und 2020 wurden im Q2 weniger Orders als im Q1 abgegeben. Dennoch war das Q2 2021 in dieser Hinsicht das zweitbeste Quartal in der Firmengeschichte.

.

Zum Chart

.

Die seit August 2020 gebildete Seitwärtsrange wurde Anfang Januar 2021 durch einen 50 prozentigen Kursaufschlag verlassen. Was von Mai bis Juni 2021 wie eine Bodenbildung aussah, wurde am 6. Juli durch ein Tagesminus von 12,59 Prozent unterbrochen. Eine verlängerte Verlustphase trifft beim Support bei 121,81 Euro auf steigende Kaufbereitschaft, obwohl die Wachstumsdynamik der Kennzahlen im Q2 ein wenig zurückgegangen ist. Aus heutiger Sicht bedeutet dies bei Einhaltung der Planzahlen für 2023 ein erwartetes KGV von 62,49. Was auf den ersten Blick als sehr hoch erscheint, ist dem Umstand geschuldet, dass die Shop Apotheke erst 2022 die Verlustserie der vergangenen Jahre beenden wird. Ist dieser Punkt einmal erreicht, können die Gewinne überproportional steigen. Charttechnisch bildet der Kursverlauf an der wichtigen Supportzone um das Level bei 121,81 Euro einen Boden aus. Sollte der Gesamtmarkt schwächeln, könnte auch die Supportzone durchschritten werden und die erneute Unterstützung beim Level von 106,12 Euro für verstärktes Kaufvolumen sorgen. Hält die Supportzone, ist ein Hochlaufen des Kurses bis auf 140,53 Euro möglich, was auch die Grundlage der folgenden Strategie darstellt.

Shop Apotheke Europe (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 135,42 // 140,53 Euro Unterstützungen: 121,81 // 106,32 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Shop Apotheke bis auf 140,53 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SD34K2) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 62 % und dem Ziel bei 140,53 Euro (0,41 Euro beim Optionsschein) bis zum 01.09.2021 ist eine Rendite von rund 78 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 116,32 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 52 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,5 zu 1, wenn bei 116,32 Euro (0,11 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: SD34K2 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,23 - 0,24 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 200,00 Euro Basiswert: Shop Apotheke Europe NV akt. Kurs Basiswert: 122,10 Euro Laufzeit: 17.12.2021 Kursziel: 0,41 Euro Omega: 5,79 Kurschance: + 78 Prozent Quelle: Société Générale

Optionsschein-Update: BioNTech

Die am 23. Juli 2021 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JJ98H5) mit dem Basispreis von 220 US-Dollar und Fälligkeit am 17.12.2021 auf eine steigende Aktie von BioNTech zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 16,45 Euro und lag mit 126 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Aufwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels über dem Break Even Kurs bei 14,50 Euro beim Optionsschein ermöglicht.

BioNTech SE (Tageschart in US-Dollar) (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.