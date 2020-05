Call auf Wal-Mart: 21 Prozent Chance

Wenn die amerikanische Wirtschaft zu schnell wieder hochgefahren wird, dann droht eine 2. unkontrollierte Corona-Welle. Das Statement von Jerome Powell am 13. Mai erinnerte die Amerikaner daran, dass der Weg aus der Krise mit unvorhersehbaren Risiken behaftet ist und länger andauern wird, als von den Marktteilnehmern erwartet. Je länger es dauert, desto nachhaltiger wird die Wirtschaft geschädigt. Mit einer Wette auf den Handelsriesen Wal-Mart scheint man diesen herausfordernden Markt besser zu meistern, als mit anderen Wetten. Das Management will in diesen unsicheren Zeiten sogar 150.000 Mitarbeiter neu einstellen, die im Onlinegeschäft und in den Stores gebraucht werden. . Zum Chart . Der Kursrückgang Wal-Marts im Corona-Crash war mit 15 % rekordverdächtig niedrig. Im folgenden Rebound wurde das Vorkrisenhoch mit einem Zugewinn von 20 % satt überschritten. Wal-Mart ist ein Wert mit einer schwachen Korrelation von 31% zum S&P 500. Diese Unabhängigkeit hat sich in den letzten Monaten erneut zum Vorteil der Aktionäre manifestiert. Die Stabilität ist den Marktteilnehmern auch im Geschäftsjahr 2021 ein KGV von 23 wert, zumal der Onlinehandel in den USA im Q4 Wachstumsraten von 36% im Jahresvergleich generiert. Der Anfang 2019 beginnende Trend weist eine Verzinsung von rund 21 % p.a. auf und ist aktuell noch immer intakt. Seit dem All Time High am 20. April bei 133,38 US-Dollar hat das Papier lediglich um 8 % korrigiert, wobei die Unterstützung bei 120 US-Dollar gehalten hat. Gemessen an der Performance der letzten Monate ist ein Kurssturz von Wal-Mart eher nicht zu erwarten. In Folge dessen spricht die „krisenfeste“ Ausrichtung für eine Long-Strategie. . Der ausgewählte Call (Basispreis 130,00 US-Dollar) mit der WKN MC9HRS weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 30 % auf. Hier erwarten die Marktakteure trotz der allgemeinen Panik eine relative Beruhigung im Underlying Wal-Mart im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Wal-Mart (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 132,17 // 145,10 US-Dollar Unterstützungen: 120,71 // 115,11 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Wal-Mart Aktie bis auf 132,17 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MC9HRS) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität und dem Ziel bei 132,17 US-Dollar (0,60 Euro beim Optionsschein) bis zum 14.08.2020 ist eine Rendite von rund 21 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 117,03 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 17 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,11 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC9HRS Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,51 - 0,53 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 130,00 US-Dollar Basiswert: Wal-Mart akt. Kurs Basiswert: 123,42 US-Dollar Laufzeit: 11.09.2020 Kursziel: 0,60 Euro Omega: 8,93 Kurschance: + 21 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.