Canadian National Railway schüttet eine unveränderte Dividende aus

Die kanadische Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway Company (ISIN: CA1363751027, Toronto: CNR) wird ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,5750 CAD ausschütten. Die Zahlung für das vierte Quartal erfolgt am 30. Dezember 2020 (Record day: 9. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 2,30 CAD an die Anteilsinhaber. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 146,95 CAD (Stand: 20. Oktober 2020) bei 1,57 Prozent. In den letzten 24 Jahren (seit dem IPO 1995) wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Im Januar 2020 erfolgte eine Steigerung um sieben Prozent.

Im dritten Quartal (30. September) des Geschäftsjahres 2020 betrug der Umsatz 3,41 Mrd. CAD (Vorjahr: 3,83 Mrd. CAD), wie am 20. Oktober berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 0,99 Mrd. CAD nach 1,2 Mrd. CAD im Vorjahr.

Die Canadian National Railway Company ist der Betreiber der größten kanadischen Bahngesellschaft. Der Konzern verfügt über ein Streckennetz von Nova Scotia bis nach British Columbia. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Firmensitz in Montreal.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Börse Toronto seit Jahresanfang 2020 mit 10,56 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,34 Mrd. CAD (Stand: 20. Oktober 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de