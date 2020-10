Capital Group stockt bei Deutscher Bank deutlich auf

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Großinvestor Capital Group hat seine Beteiligung an dem Geldhaus verdoppelt.

Über einen zweiten Fonds, den Euro Pacific Growth Fund, kaufte Capital Group einer Stimmrechtsmitteilung vom Dienstag zufolge 3,61 Prozent an Deutschlands größter Bank. Damit hält die US-Gesellschaft inzwischen mehr als sieben Prozent an dem Kreditinstitut. "Wir begrüßen, dass Capital Group seine Anteile an der Deutschen Bank aufgestockt hat", sagte ein Sprecher des Instituts. "Wir sehen das als einen klaren Vertrauensbeweis in unsere strategische Transformation."

Capital Group hatte erst vor wenigen Tagen seine Beteiligung an der Commerzbank auf mehr als fünf Prozent erhöht.