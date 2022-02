CARBIOS - Kampf gegen die Plastikflut

Carbios S.A. - WKN: A1XA4J - ISIN: FR0011648716 - Kurs: 38,880 € (L&S)

Es sind alarmierende Nachrichten der Umweltforscher in diesen Tagen - mal wieder. Die Plastikverschmutzung der Meere ist nichts Neues, seit vielen Jahren fordern Umweltverbände weltweit ein aktives Vorgehen von Politik und Wirtschaft, um der ungeheuerlichen Plastikverschmutzung unseres Planeten zu stoppen. "Inzwischen sind bei 90 Prozent der untersuchten Meeresarten teils dramatische Folgen festgestellt worden." schreibt der Spiegel; "Laut WWF wurde zwischen 2003 und 2016 so viel Plastik produziert wie in allen Jahren zuvor. Mit erheblichen Folgen." ist auf Utopia.de zu lesen. Laut Filmemacherin Annie Leonard wird sich die Öl- und Gasindustrie abseits ihres bedrohten Hauptgewerbes in den kommenden Jahren auf ihren Plan B konzentrieren und die Welt mit noch mehr Einwegplastik fluten (ZDF-Doku "Amerikas Plastik-Lüge - Profit statt Recycling" ab Minute 42:00). Neben politischer Regulierung der Produktion sind technische Innovationen eine Hoffnung, dem Problem der Plastikverschmutzung Herr zu werden. Carbios versucht es mit enzymatischem Recyceln von Kunststoffen. Was macht die Aktie aktuell?

Mittelfristig eingeschlafen

Die Carbios-Aktie erlebte nach dem Corona-Crash einen unglaublichen Aufschwung und verteuerte sich um 920 %. Seit dem Allzeithoch im Februar 2021 befindet sie sich in einer Konsolidierungsbewegung, wobei sich die Handelsspanne immer weiter verengt. Innerhalb dieser trendlosen Seitwärtsbewegung besteht kein akuter Handlungsdruck, sie könnte sich noch viele Monate hinziehen.

Im sehr kurzfristigen Bild könnte ein Anstieg per Tagesschlusskurs über 39,30 EUR ein Mini-Signal liefern und einen Anstieg bis zur Dreieckoberkante bei 41,20 oder den Hochs der letzten Monate bei rund 42 EUR einleiten.

Wann entstehen größere Signale?

Oberhalb von 42 EUR wird es dann bullischer, dann könnte Schwung nach oben aufkommen und eine Aufwärtswelle bis 45,60 - 46,30 und später 49,70 und zum Allzeithoch bei 61,80 EUR ihren Anfang nehmen.

Auf der Unterseite stützen der Bereich bei 35,60 - 36,20 sowie darunter das Jahrestief aus 2021 bei 33,06 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Abrutschen unter 33 EUR würden Verkaufssignale für eine größere Abwärtskorrektur in Richtung 26 - 27 EUR entstehen.

Fazit: Umwelttechnologien und Recycling haben das Potenzial zum Megatrend der kommenden Jahrzehnte. Davon könnte auch die Carbios-Aktie weiter profitieren und die 2020 begonnene Rally früher oder später wieder aufnehmen. Aktuell ist es dem Chart nach aber noch zu früh, den Start einer neuen Rally auszurufen. Es fehlt innerhalb der neutralen Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate an handfesten Signalen. Diese sollten besser abgewartet werden vor größeren Engagements, prinzipiell kann sich die am Allzeithoch gestartete Konsolidierung noch lange hinziehen.

Carbios S.A.

