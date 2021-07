Carbon Streaming gibt Unternehmens-Update und Webcast-Details bekannt

Die Carbon Streaming Corporation („Carbon Streaming“ oder das „Unternehmen“) (NEO:NETZ) veröffentlicht heute im Vorfeld zum Börsengang um 9:30 Uhr ET an der Neo Exchange Inc. („NEO Exchange“) ein Unternehmens-Update. Das Unternehmen veranstaltet heute, am 27. Juli 2021, um 10:30 Uhr ET einen Live-Webcast und würde sich über die Teilnahme von bestehenden und potenziellen Aktionären freuen. Weitere Einzelheiten zur Anmeldung und Teilnahme am Webcast finden Sie unten.

Highlights des Unternehmens:

Das Tickersymbol von Carbon Streaming an der NEO Exchange lautet NETZ, in Anlehnung an die Mission des Unternehmens, eine Netto-Null-Kohlenstoff-Zukunft zu finanzieren.

Das Unternehmen verfügt derzeit über Barmittel in Höhe von 141 Millionen US-Dollar (176 Millionen kanadische Dollar) und weist keine Unternehmensverschuldung auf.

Carbon Streaming ist finanziell gut aufgestellt, um seine Investitionsstrategie umzusetzen, die darin besteht, Streaming-Vereinbarungen für hochwertige Emissionszertifikat-Äquivalente („ CO2e “) abzuschließen. Ziel des Unternehmens ist es, Investitionen mit folgenden potenziellen Ergebnissen abzuschließen: 20 Millionen Emissionszertifikate pro Jahr über 30 Jahre bis Ende 2021 50 Millionen Emissionszertifikate pro Jahr über 30 Jahre bis Ende 2023 und 100 Millionen Emissionszertifikate pro Jahr über 30 Jahre bis Ende 2025

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über den Kauf von 200.000 Emissionszertifikaten pro Jahr oder 20 % der jährlichen Emissionszertifikate aus dem MarVivo Blue Carbon Projekt – je nachdem, welcher Wert höher ist – über die 30-jährige Projektlaufzeit angekündigt.

Das Unternehmen hat außerdem eine exklusive Vereinbarung mit der Bonobo Conservation Initiative zur Entwicklung von Kohlenstoffprojekten im Sankuru-Naturreservat und im Kokolopori-Bonobo-Reservat bekannt gegeben, die das Potenzial haben, während ihrer 30-jährigen Projektlaufzeit Hunderte Millionen Tonnen CO2e-Äquivalente zu entfernen.

Das Unternehmen bemüht sich aktiv um Investitionsmöglichkeiten bei mehreren First-Nations-Gruppen in ganz Kanada, um Projekte mit Emissionszertifikaten in deren traditionellen Gebieten zu entwickeln. Das Unternehmen erwartet Nachrichten über diese Initiative vor Ende 2021.

Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen derzeit aktiv eine umfangreiche Pipeline von Emissionszertifikaten und Investitionsmöglichkeiten für Projekte in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Südostasien, die die oben genannten Unternehmensziele erreichen würden.

Das Unternehmen prüft auch die Möglichkeit einer Börsennotierung in den Vereinigten Staaten (U.S.“) und strebt eine Notierung an einer US-Börse wie der NASDAQ oder der NYSE bis zum Jahresende 2021 an.

Justin Cochrane, Präsident und CEO von Carbon Streaming, erklärte: „Nach 20 Monaten der Entwicklung einer Pipeline von hochwertigen Investitionsmöglichkeiten in CO2e-Emissionszertifikate verfügt das Unternehmen über die vollständige Finanzierung, um die hochwertigsten Emissionszertifikate weltweit zu kaufen und zu registrieren, während wir unsere Mission der Finanzierung einer Netto-Null-Kohlenstoff-Zukunft erfüllen.“

Webcast

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, am Dienstag, den 27. Juli 2021 um 10:30 Uhr ET an einem Live-Webcast teilzunehmen, bei dem Cochrane ein kurzes Unternehmens-Update geben und Fragen der Teilnehmer beantworten wird. Details zur Anmeldung finden sich auf der Website des Unternehmens unter Carbon Streaming Corporation - Events und auf https://zoom.us/webinar/register/WN_OvF8RntbSSmwYcTQxJJSzw

Über die Carbon Streaming Corporation

Carbon Streaming ist ein innovatives, auf ESG-Prinzipien basierendes Anlageinstrument, das Anlegern ein Engagement in Emissionszertifikate bietet, ein wichtiges Instrument, das sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen eingesetzt wird, um ihre klimaneutralen und Netto-Null-Ziele zu erreichen. Unser Geschäftsmodell konzentriert sich auf den Erwerb, die Verwaltung und das Wachstum eines qualitativ hochwertigen und diversifizierten Portfolios von Investitionen in Projekte und/oder Unternehmen, die direkt oder indirekt freiwillige und/oder Compliance-Emissionszertifikate generieren oder aktiv daran beteiligt sind.

Das Unternehmen investiert Kapital im Rahmen von Vereinbarungen über das Streaming von Emissionszertifikaten mit Projektentwicklern und -eigentümern, um die Schaffung von Klimaschutzprojekten zu beschleunigen, indem es Kapital für Projekte bereitstellt, die andernfalls möglicherweise nicht realisiert werden könnten. Viele dieser Projekte werden neben ihrem Potenzial zur Verringerung oder Beseitigung von Kohlendioxid einen erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Zusatznutzen bieten.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich des Potenzials im Zusammenhang mit angekündigten Transaktionen, der Fähigkeit der Term Sheets, endgültige Vereinbarungen zu treffen, des erwarteten Zeitplans und der Menge der erworbenen Emissionszertifikate, der Art und des Umfangs der Pipeline des Unternehmens und der Fähigkeit des Unternehmens, eine Börsennotierung in den USA zu erhalten), sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens auf Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Erwartungen abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht gewährleistet werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für das Unternehmen haben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen sowie die anderen Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ und an anderer Stelle im AIF des Unternehmens vom 30. Juni 2021, das auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurde, aufgeführt sind.

Alle zukunftsgerichteten Informationen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar; dementsprechend sind diese Informationen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.

