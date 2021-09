In unserer letzten Cardano Kurs Prognose, welche bereits etwas her ist, haben wir darübergeschrieben, dass der Kurs wahrscheinlich ansteigen könnte, da er eine Doppelboden-Formation errichtet hatte. Dies hatte sich als richtig herausgestellt und der Cardano Kurs konnte all unsere Ziele abarbeiten. Doch nun hat der Kurs ebenso ein neues All-Zeit-Hoch gebildet. Dadurch öffnen sich neue Türen. Wir werden euch heute darüber aufklären, wie es mit dem Cardano Kurs...

The post Cardano Kurs Prognose – Kann der Kurs die $5 erreichen?! appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen