CareTrust zahlt Quartalsdividende an die Investoren

Die amerikanische CareTrust REIT Inc. (ISIN: US14174T1079, NASDAQ: CTRE) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar je Aktie an ihre Investoren aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Juli 2020 (Record date: 30. Juni 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommt somit 1 US-Dollar zur Ausschüttung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 19,41 US-Dollar (Stand: 16. Juni 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,15 Prozent. Im März 2020 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 11,1 Prozent auf den aktuellen Betrag. Die CareTrust REIT Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist auf den Erwerb von Seniorenwohnungen oder Pflegeheime spezialisiert. Aktuell betreibt CareTrust REIT rund 210 Objekte in 28 Bundesstaaten. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) erzielte der Konzern einen Umsatz von 44,34 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 39,66 Mio. US-Dollar), wie am 7. Mai berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2019 betrug der Umsatz 163,40 Mio. US-Dollar (156,94 Mio. US-Dollar). Seit Beginn des Jahres 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der NASDAQ mit 5,91 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de