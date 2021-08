Cargojet kündigt konstante Dividende an

Die kanadische Frachtfluggesellschaft Cargojet Inc. (ISIN: CA14179V5036, TSE: CJT) wird unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,26 kanadischen Dollar (CAD) ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 5. Oktober 2021 (Record day: 20. September 2021).

Insgesamt schüttet das Unternehmen auf das Jahr gerechnet 1,04 CAD an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 187,06 CAD (Stand: 09. August 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,56 Prozent. Im März 2021 wurde die Dividende um 11,1 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 160,3 Mio. CAD (Vorjahr: 123 Mio. CAD), wie am 3. Mai berichtet wurde. Cargojet ist nach eigenen Angaben Kanadas führende Frachtfluggesellschaft bei zeitsensiblen Übernacht-Transporten. Der Konzern wurde 2002 gegründet und hat seinen Firmensitz in Mississauga im kanadischen Bezirk Ontario. Seit Jahresbeginn 2021 hat die Aktie an der Börse in Toronto auf der aktuellen Kursbasis 12,93 Prozent an Wert verloren. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 3,22 Mrd. CAD (Stand: 09. August 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de