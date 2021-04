CARL ZEISS MEDICTEC - Aktie weiter im Rallymodus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec befindet sich seit einem Tief bei 2,929 EUR aus dem August 2001 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde mehrfach beschleunigt. Seit Juli 2016 wird sie von einer oberen Pullbacklinie eingegrenzt.

Im Januar 2020 erreichte der Wert zuletzt diese obere Pullbacklinie und markierte ein Hoch bei 122,10 EUR. Nach einer längeren Konsolidierung brach die Aktie im Januar 2021 über dieses Hoch aus. Nach einem neuen Rekordhoch bei 140,50 EUR kam es zu einem Rücksetzer auf das alte. In der letzten Woche gelang der Ausbruch über 140,50 EUR.

Kaufwelle hat noch Potenzial

Das Chartbild der Aktie von Carl Zeiss Meditec macht einen bullischen Eindruck. In den nächsten Wochen könnte es zu einem Anstieg bis ca. 159,30 EUR und 190,26 EUR kommen. Damit würde die Aktie an die obere Pullbacklinie seit Juli 2016 ansteigen. Ein Rückfall unter 122,10 EUR wäre allerdings ein klarer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 105,40 EUR oder sogar 97,75 EUR gerechnet werden.

Carl Zeiss Meditec

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)