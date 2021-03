CARL ZEISS MEDITEC - Rücksetzer als Einstiegschance

Das Fazit der jüngsten (Pfeil türkis im Tageschart) GodmodePLUS-Betrachtung vom 24. Februar ("CARL ZEISS MEDITEC - Aktie rutscht unter wichtige Unterstützung") lautete wie folgt: "Die Aktie konnte sich jedoch gestern bereits wieder intraday kräftig erholen und beendete den Handelstag oberhalb der wichtigen 125er Unterstützung - kurzfristig ein klar positives Signal: So lange das gestrige Tief nun nicht wieder unterboten wird, sind Rücksetzer nun tendenziell wieder kaufenswert - die nächste Kaufwelle könnte die Aktie schnell wieder in den Bereich 135 bis 140 EUR führen."

Rücksetzer als Einstiegschance

Wer den avisierten Rücksetzer wie empfohlen als Einstiegschance betrachtet hat ist mit der Position schon wieder ordentlich im Plus: Nach einem Test der 120er Marke zog die Aktie in den vergangenen Tagen wieder deutlich an.

Heute überwindet der Wert auch den EMA50 im Tageschart. So lange dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt nun nicht wieder per Tagesschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands weiter nordwärts in den Bereich 135 bis 145 EUR.

Unterhalb von 119,50 EUR müsste man hingegen mit einem Umweg über den EMA200 rechnen.

Carl Zeiss Meditec Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)