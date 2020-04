CARL ZEISS MEDITEC - Wunschszenario

Diese Aktie ist mir heute bei meinem Screening sehr positiv aufgefallen, denn das bullische Muster am EMA200 im Wochenchart ist sehr ausgeprägt gewesen. Dass die Carl-Zeiss-Meditec-Aktie dann anschließend an der 90,00 EUR-Marke scheiterte, ist wenig überraschend, denn dieses Kursniveau stellt eine massive Hürde dar. Fällt die Aktie in den kommenden Tagen noch einmal stärker zurück?

Doppeltief bei 70,00 EUR?

Die aktuelle Wochenkerze ist bislang nun fast das Gegenstück zur angesprochenen bullischen Wochenkerze am EMA200. Die Signallage ist daher aktuell neutral. Doch sollte die Unterstützungszone an der 70,00 EUR-Marke noch einmal angelaufen werden und der Wert dort erneut ein bullisches Muster ausbilden, dann sollte man nicht lange zögern und auf einen Anstieg bis ca. 90,00 EUR spekulieren.

Da der Titel auch ein neues Verlaufstief unter 67,70 EUR ausbilden kann, ohne dieses Szenario zu gefährden, sollte der Initial-Stopp zunächst bei 58,90 EUR liegen. Nach einer bullischen Wochenkerze kann dann sehr zeitnah der Stopp nach oben versetzt werden.

Carl Zeiss Meditec AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)